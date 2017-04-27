Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Об этом говорится в заявлении института.

«Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным от 2014 года. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польские власти не восстанавливает уничтоженные памятники. В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела», - отмечается в нем.

В 1990-х годах нормы национального законодательства относительно мест памяти как в Польше, так и в Украине только формировались. Многие построенные в это время памятники и памятные знаки оказались вне правового поля.

В течение последних двух лет Институт работал над созданием механизмов узаконивания польских памятников и памятных знаков, установленных в Украине без каких-либо согласований с центральными или местными органами власти в период с 1991 по 2017 год. Мы стремились достичь взаимопонимания с польской стороной в вопросе сохранения мест памяти обоих народов: Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий вместе с Советом охраны памяти борьбы и мученичества обсуждались конкретные шаги по решению проблемы.

«Однако отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины», - заявили в Институте.

Поэтому по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными.

Также Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройству польских мест памяти в Украине.

«Обращаемся к представителям органов местного самоуправления с просьбой прекратить рассмотрение любых обращений польских госинститутов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих», - подчеркнули в Институте.

При этом в ведомстве заявили о готовности к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевших место в течение 2014-2017 гг., привлечения к ответственности виновных лиц и восстановления и легализации уничтоженных украинских памятников счет польской стороны.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений.