Украина не будет прекращать подачу воды на оккупированные территории Донбасса. Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«По Донецкой области отключения вообще невозможно, потому что поставки воды на территорию, контролируемую, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. И поэтому отключить сегодня Донецк от воды - это то же, что отключить Мариуполь», - сказал Грымчак.

Кроме того, отметил заместитель министра, прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, вода в них определена первоочередной потребностью человека. Поэтому никаких решений не было и вряд ли будут, заметил Грымчак.

По его словам, около 65% водоснабжения Донбасса подаются на неподконтрольные украинскому правительству территории. Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно из-за больших потерь воды в результате повреждения водопровода.

Как отметил Грымчак, вопрос задолженности оккупированных территорий поднимался во время заседания в Минске 26 апреля, однако никакого конкретного решения пока нет.

Напомним, 26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не исключил отключение воды на оккупированные территории Донбасса из-за значительной задолженности и невозможности поставок антрацитового угля на станции, которые обеспечивают водоснабжение региона.

В тот же день в ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны выразили готовность возобновить поставки воды в ОРЛО в полном объеме.