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В четверг, 27 апреля, прокуратура Одесской области начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по возвращению старых названий улиц и переулков, которые были переименованы в рамках декоммунизации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Сейчас досудебное расследование поручено ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, вчера, 26 апреля, Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Как заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, в случае подписания мэром Одессы Геннадием Трухановым этого решения горсовета, городского голову могут привлечь к уголовной ответственности. 
ForUm

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