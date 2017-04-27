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Министерство обороны США передаст сотрудникам Государственной пограничной службы Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Торжественное вручение средств военной радиосвязи состоится 28 апреля на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации в Киеве.

Отмечается, что приборы радиосвязи поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи «Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины».

 
ForUm

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