Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

Акция, которая происходила с согласия войта гмины Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которые приняли заявление по этому поводу, сообщает Укринформ.

«26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена «группой активистов», в которой участие принял войт Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия «Национальное движение», - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является препятствование празднованию 70-й годовщины акции «Висла», то есть депортации 140 тыс. украинцев с родных земель юго-восточной Польши на север и запад.

В объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции Польского государства на действия «неизвестных злоумышленников» на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.

«К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто стремится поджечь польско-украинскую границу, с каждым разом делают шаг вперед»,- говорится в заявлении ОУП.

В заявлении отмечается, что настало время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности осуществили решительные шаги. «Обращаемся с бдительным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного спокойствия в стране», - говорится в заявлении.