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ЧАО «Киевстар» выполнило рекомендации Антимонопольного комитета об установлении экономически обоснованного уровня тарифов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, в частности, внесены изменения в тарифные планы «Комфорт», «Комфорт+» и «Ультракомфорт».

«АМКУ рекомендовал «Киевстару» создать отдельные тарифные планы, в которых приравнять тарифы на исходящие звонки своих абонентов на номера абонентов подвижной (мобильной) связи и на номера абонентов фиксированной связи Украины, для обеспечения равных условий к применению равнозначным соглашениям с потребителями», - отмечается в сообщении.

По состоянию на 26 апреля «Киевстар» уведомил АМКУ о выполнении рекомендаций, а именно, о внесении изменений в условия предоставления и подключения тарифных планов «Комфорт», «Комфорт+» и «Ультракомфорт» для абонентов предоплаченной связи, которые обеспечивают выполнение предоставленных рекомендаций.

Согласно распоряжению ЧАО «Киевстар» от 24 апреля абонентам предоплаченной связи сообщено о приравненной стоимости исходящих звонков на телефонные номера абонентов сетей других операторов подвижной (мобильной) и фиксированной связи Украины, которая в рамках предоставленных 30 минут составит 16 копеек, а за пределами использования предоставленных минут – 0,74 грн, что почти в два раза  ниже предварительно установленной стоимости минуты звонка на номера абонентов фиксированной связи Украины.
ForUm

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