Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области.

В то же время, самопровозглашенная «ЛНР» в 01:05 25 апреля обесточила населенные пункты на подконтрольной Украине территории. Однако к вечеру энергоснабжение этих сел было восстановлено.

Как сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, госкомпания не будет прекращать энергоснабжение оккупированной части Донецкой области до завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке.

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