также в разделеОбщество
25 апреля. Картина дня 6
Аваков: Украденного «Апостола» пытались продать в РФ 4
СБУ: Патруль ОБСЕ мог подорваться на российской мине 11
Некомплект в полиции сократился на 5 тысяч человек 6
Лавров снова назвал «ЛНР» «лаосской республикой» 28
В СБУ нет информации о подготовке провокаций в Одессе на майские 9
Суд вернулся к делу обладателя «золотых тоннелей» Романчука 10
Всем селам на подконтрольной Украине территории Луганщины вернули свет 25
Обнародовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса 48
Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам 8
Геращенко: Основная версия убийства Вороненкова – заказ правящих кругов РФ 22
Нацкорпус заблокировал «Сбербанк» во Львове 38
Гройсман пообещал стопроцентно удовлетворить потребности полиции 13
В Харькове пьяный патрульный открыл стрельбу посреди улицы 27
«Азов» открестился от конфликта с иностранцами 227
Винничанка умерла после того, как съела суши в Киеве 72
Наблюдатели ОБСЕ вернулись к патрулированию в зоне АТО 20
Гройсман озвучил «ужасные цифры» по погибшим в ДТП 30

Государственная компания – оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» не будет прекращать энергоснабжение оккупированной части Донецкой области до завершения строительства новой линии электропередач (ЛЭП) к Авдеевке, сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Решение о прекращении перетоков (электроэнергии на временно не контролируемые властями Украины территории (НКТ) Донецкой области. – Ред.) не принято, так как остается не решенным вопрос по городу Авдеевке. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией «ДТЭК – Высоковольтные сети» нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для города Авдеевка. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области», - сказал Ковальчук, сообщает УНИАН.

Комментируя прекращение энергоснабжения оккупированной части Луганской области, Ковальчук сообщил, что за все время проведения АТО Украина не получала оплату за поставленную электроэнергию на неконтролируемые территории, что и стало одной из причин отключения электроснабжения.

Ковальчук также сообщил, что отключению от энергоснабжения отдельных районов Луганской области предшествовала работа по обеспечению альтернативными источниками энергии подконтрольные украинским властям населенные пункты области, которые получали электроэнергию с неконтролируемых территорий.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области (ОРЛО).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года