Правоохранители задержали троих человек, подозреваемых в причастности к краже книги «Апостол» из библиотеки имени Вернадского в Киеве.
Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.
«Сегодня в одном из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны три человека, предположительно причастные к похищению книги «Апостол» из библиотеки им. Вернадского», - написала она в Facebook.
Книгу изъяли на месте происшествия у упомянутых лиц.
Следственные действия пока продолжаются.
По данным СМИ, книгу хотели продать за 150 тыс. долл.
Напомним, экземпляр книги «Апостол», изданной первопечатником Иваном Федоровым в 1574 году, украли из Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского в Киеве в мае 2016 года.
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