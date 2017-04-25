также в разделеСтолица
К «Евровидению» Арку дружбы народов превратят в радугу 11
В Киеве запустят речной трамвай 10
ГПУ подозревает полицейских в «крышевании» банды, отбирающей квартиры у киевлян 11
Кличко уволил директора транспортного департамента КГГА 12
Киевсовет дополнительно выделил на «Евровидение» 25 миллионов 16
Взрывчатку на станции метро «Героев Днепра» не обнаружили 22
Станцию метро «Героев Днепра» закрыли из-за сообщения о минировании 32
Под Киевом от пьяной компании снова пострадал полицейский 29
В пяти районах Киева снова отключат горячую воду 41
Директор института психологии погорел на взятке 69
На «Евровидение» будут пропускать через металлодетекторы и с паспортами 19
В Киеве задержали «вора в законе» 56
Дарницкий и Днепровский районы Киева могут остаться без горячей воды 37
В Киеве снова состоится Марш равенства 36
В Киеве возле посольства Литвы взорвали дымовую шашку 29
В Киеве вандалы ограбили могилу Леси Украинки 47
Из-за «Евровидения» центр Киева перекроют почти на месяц 59
Вечером киевское метро изменит график работы 45

Правоохранители  задержали троих человек, подозреваемых в причастности к краже книги «Апостол» из библиотеки имени Вернадского в Киеве.

Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. 

«Сегодня в одном из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны три человека, предположительно причастные к похищению книги «Апостол» из библиотеки им. Вернадского», - написала она в Facebook.

Книгу изъяли на месте происшествия у упомянутых лиц.

Следственные действия пока продолжаются.

По данным СМИ, книгу хотели продать за 150 тыс. долл.

Напомним, экземпляр книги «Апостол», изданной первопечатником Иваном Федоровым в 1574 году, украли из Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского в Киеве в мае 2016 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года