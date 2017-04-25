Самопровозглашенная «ЛНР» в 01:05 25 апреля обесточила населенные пункты на подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.
«Без электроснабжения остались Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое Луганской области, это 1680 абонентов», - говорится в сообщении.
Председатель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз провел оперативное совещание с участием руководителей структурных подразделений облгосадминистрации, энергетиков, представителей силового блока.
В настоящее время ведутся работы по подключению ПС 35 кВ «Трехизбенка», которые планируют завершить до конца дня 25 апреля.
Напомним, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.
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