На подконтрольной Украине территории Луганской области восстановлено энергоснабжение. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай.

«В 17:00 технические службы доложили мне о том, что все населенные пункты на подконтрольной части Украины запитаны», - заявил Грицай.

«Мы работали в постоянном контакте с военными и ГосЧС по поводу разминирования территории, которая проходила отчасти в сторону Станицы Луганской», - добавил он.

Грицай также напомнил о долге предприятий на неконтролируемой территории. «Все это время мы подавали туда электроэнергию. Долг перед моим предприятием 5 млрд. Благодаря такому финансовому положению предприятие полностью парализовано, с 23 января счета компании арестованы, люди находятся на 3-дневной рабочей неделе, материалов нет, проводить ремонты не за что. На сегодняшний день остается открытым вопрос по отключению Попаснянского водоканала, который полным ходом качает воду на неподконтрольную сторону. Долг на 1 апреля – 140 млн данного водоканала перед нашим предприятием. На 1 мая долг буде 145-146 млн», - отметил он.

Напомним Самопровозглашенная «ЛНР» в 01:05 25 апреля обесточила населенные пункты на подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.