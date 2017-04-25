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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных регионов Луганской области (ОРЛО). Об этом сообщается на странице «Укрэнерго» в Facebook.

«Действия будут выполнены в соответствии с требованиями ГА «Энергорынок» согласно «Порядку проведения мероприятий в отношении частичного или полного прекращения разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета», который был утвержден приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 10.06.2015 №440», - сказано в сообщении.

Решение о прекращении поставок электроэнергии было принято в связи с отсутствием оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию.

«Специалистами Северной энергосистемы ГП «Укрэнерго», ООО «Луганское энергетическое объединение», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ДТЭК Луганская ТЭС разработаны и внедрены все необходимые мероприятия для синхронизации ДТЭК Луганская ТЭС с ОЭС Украины по сети 110 кВ, для обеспечения надежной работы энергоузла Луганской ТЭС», - сообщили в «Укрэнерго».

Как сообщает «Луганский информационный центр», энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска.

По данным СМИ, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества не было только в южных кварталах.

Также отмечается, что в городах неподконтрольной Украине Луганщины подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.
ForUm

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