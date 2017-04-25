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В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи возле Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В штабе подчеркнули, что с начала суток враг 23 раза открывал огонь по опорным пунктам ВСУ.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного. Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутово. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер.

На донецком направлении, огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО в районе Авдеевки. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам шахты «Бутовка». Из пулеметов больших калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из автоматических гранатометов подразделения российско-оккупационных войск обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского.

В штабе подчеркнули, что один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.
ForUm

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