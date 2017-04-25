Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время допроса в Национальном антикоррупционном бюро вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что основанием для вызова на допрос был сбор доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения. «Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкасаемых лиц личностей», – подчеркнули в САП.

«Указанный народный избранник накануне допроса устроил у себя на странице в Фейсбуке целую драму, которая дает основания задуматься - а к чему такая пиар-активность? Ведь, если нечего скрывать - то зачем заранее искать надуманные оправдания? Также этот вызов на допрос выявил еще одно вовсе не партийное разделение в украинском политикуме: между успешными в спорте, бизнесе, искусстве украинцами, которые добились результатов своей работой и «профессиональными политиками», которые являются депутатами четырех и более созывов с довольно скромной заработной платой», – отметили в прокуратуре.

В САП заявили, что «именно эти «профессиональные политики» иногда демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь на широкую ногу – элитная недвижимость в престижных местах, дорогие машины и отдых в экзотических странах, недоступные их избирателям».

Отмечается, что по результатам обработки материалов СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура действительно внесла сведения в ЕРДР по факту получения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.

«Собственно с целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР. Таким образом вопрос о доказанности вины или невиновности лица и является функцией органов досудебного расследования (НАБУ) и прокуроров САП, утверждение депутата Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины являются безосновательными и преждевременными», – подчеркнули в ведомстве.

«Стоит также отметить, что во время допроса сегодня Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Специализированной антикоррупционной прокуратуры», – отметили в САП.

«Еще раз считаем необходимым отметить и напомнить уважаемым политикам - для новосозданных антикоррупционных органов нет неприкасаемых и мы руководствуемся исключительно законом. Надеемся, общество уже увидело достаточно фактов на примерах наших действий и поступков, наша беспристрастность и преданность закону - это не только слова, как это принято, к сожалению, в современной украинской политике», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Ляшко пробыл на допросе в Национальном антикоррупционном бюро четыре часа.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.