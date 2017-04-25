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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

«Мы продолжаем принимать меры по обеспечению безопасности наших экспертов на месте. Патрулирование проводится с некоторыми ограничениями в связи с текущей оценкой событий, которые имели место в воскресенье утром», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.

По информации украинской стороны СЦКК, в указанный период режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.
ForUm

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