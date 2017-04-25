Украденную из библиотеки имени Вернадского в Киеве книгу «Апостол» пытались продать в Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Почти год Департамент криминальной разведки НПУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели кропотливую работу по розыску раритета. В том числе были организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей. По имеющейся информации – была попытка продажи книги в Российскую Федерацию», – отметил он.

По сдловам министра, сегодня большая межведомственная операция многих служб дала результат – книгу удалось вернуть. «Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Изначально «продавцы» запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок», – подчеркнул Аваков.

«Злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали «под заказ». Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты», – сообщил он.

Напомним, в мае 2016 года экземпляр книги «Апостол», изданной первопечатником Иваном Федоровым в 1574 году, украли из Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского в Киеве.

Сегодня, 25 апреля, правоохранители вернули книгу и задержали троих человек, подозреваемых в причастности к краже.