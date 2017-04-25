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В расследовании уголовного производства об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова есть позитивные сдвиги.

Об этом на заседании коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает УНИАН.

«Есть позитивные сдвиги в раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы России», - сказал он.

Однако раскрывать детали Князев не стал.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.
ForUm

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