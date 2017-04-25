В конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины победила Анастасия Задорожная. Об этом сообщается на сайте Минюста.
До этого она исполняла обязанности главы департамента.
Ее заместителем - начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента по вопросам люстрации избрана Александра Чиковани.
Также конкурс определил двух специалистов департамента: главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы стал Сергей Козыренко, а ведущим специалистом отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.
В 2010 году Задорожная окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение». Ранее она была помощником депутата Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барны.
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