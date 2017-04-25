Ветеран афганской войны, лидер самообороны Запорожья Сергей Тиунов узнал сослуживца Сергея Дубинского среди тех, кто фигурирует в списке причастных к крушению малайзийского «Боинга» в июле 2014 года над оккупированным Донбассом.

Об этом он рассказал российскому изданию «Новая газета».

Как известно, следователи JIT в октябре 2015 года опубликовали перехваченные телефонные переговоры между главой военной разведки «ДНР» «Хмурым» и сепаратистом с позывным «Бурят», их разговор состоялся в день трагедии. «Бурят» и «Хмурый» обсуждают детали транспортировки «Бука». В материалах JIT «Хмурый» фигурирует как ответственный за перемещение ракетной установки от границы с Россией по территории, подконтрольной сепаратистам.

Тиунов сообщает, что дружил с бывшим главой «ГРУ ДНР» Сергеем Дубинским и обсуждал с ним последствия трагедия МН17.

Он рассказал журналисту, что с Дубинским вел переговоры об освобождении пленных. Во время встречи у них состоялся разговор во время которого российский полковник сказал: «Видишь, как жизнь сложилась, Сережа. В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту».

На это Тиунов ему возразил, что «пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы».

«Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: «Ты же не считаешь, что это я сделал (сам)?» А потом показал пальцем наверх: «Это же сделали уроды из Москвы!» - рассказал Тиунов.

«Новая газета» решила провести фоноскопическое исследование, сравнив запись СБУ, на котором звучит голос «Хмурого», и телефонного разговора журналиста газеты с Дубинским.

Издание отправило образцы аудиозаписей экспертам по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции.

Анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом «слепого теста» без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Эксперты не были осведомлены с тем, когда, кому и по какому поводу говорилось то, что было предоставлено им в качестве материалов для исследования.

Руководил исследованием криминалист-аналитик и член исполкома IAFPA Йонас Линд.

Шведские специалисты проанализировали исключительно технические (акустические) параметры: тон, частоту и тембр голосов. Для оценки сходства эксперты из Гетеборгского университета использовали девятибалльную шкалу, утвержденную Шведским национальным экспертно-криминалистическим Центром. +4 соответствует наивысшей степени совпадения исследуемых голосов («с чрезвычайно высокой вероятностью голоса на записях принадлежат одному человеку»), -4 — наименьшему («голоса с чрезвычайно высокой вероятностью принадлежат разным людям»), а нейтральный показатель в 0 баллов говорит о невозможности экспертов рассчитать вероятность сходства/различия.

Потратив 10 дней на исследование, шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для вывода количество материала.

«Таким образом, результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку — +2 балла», - сообщает «Новая газета».

«Данный строго технический анализ и другие собранные нами свидетельства подтверждают, что голос организатора транспортировки комплекса «Бук» по территории Донбасса «Хмурого» (Николаича) принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому», - говорится в материале.

Напомним, в середине февраля 2017 года Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором говорится, что сбивший пассажирский «Боинг» рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс «Бук» армии РФ на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Он отрицает свою причастность к трагедии.