Активисты Национального корпуса заблокировали отделение Сбербанка на проспекте Черновола во Львове. Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».
Отмечается, что блокада бессрочная.
«Национальный Корпус появляется по адресу – проспект Черновола 2 Б и своей акцией запускает бессрочную блокаду и обратный отсчет, который будет действовать до момента, пока с российскими враждебно настроенными банками во Львове будет покончено», - заявили в партии.
Напомним, 10 апреля в Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка. В тот же день активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.
12 апреля началась бессрочная акция по блокированию «Сбербанка» в центре Днипра.
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