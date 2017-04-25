Активисты Национального корпуса заблокировали отделение Сбербанка на проспекте Черновола во Львове. Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».

Отмечается, что блокада бессрочная.

«Национальный Корпус появляется по адресу – проспект Черновола 2 Б и своей акцией запускает бессрочную блокаду и обратный отсчет, который будет действовать до момента, пока с российскими враждебно настроенными банками во Львове будет покончено», - заявили в партии.

Напомним, 10 апреля в Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка. В тот же день активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.

12 апреля началась бессрочная акция по блокированию «Сбербанка» в центре Днипра.