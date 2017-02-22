Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется. Также он считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Министр юстиции Павел Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский военный контингент в Приднестровье может быть использован для атаки на территорию Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает полную проверку деклараций Президента, премьер-министра и членов Кабинета Министров.

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к мировым лидерам. В нем он призвал провести референдум в Донбассе и создать специальную комиссию по расследованию событий на Майдане в 2014 году.

У здания Верховной Рады прошел митинг участников Марша национального достоинства.

В «Укрэнерго» заявили, что имеющиеся на данный момент запасы угля позволят стабильно работать энергосистеме Украины и не допустить аварийных отключений электроэнергии до 20 марта 2017 года.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря прошлого года, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о взыскании 172 млрд гривен штрафа и пени.

За время агрессии России погибли более 2,6 тысячи украинских военнослужащих.

«Нафтогаз Украины» с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.

Правительством принято решение продолжить дополнительную капитализацию «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривен.

Ученые NASA обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни.