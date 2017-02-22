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Имеющиеся на данный момент запасы угля позволят стабильно работать энергосистеме Украины и не допустить аварийных отключений электроэнергии до 20 марта 2017 года.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Имеющиеся запасы позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта (а не 5-10 марта) без введения аварийных отключений», - сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что по состоянию на 22 февраля на складах ТЭС находится 804,5 тысячи тонн антрацита и 715 тысяч тонн угля газовой группы.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

 


 
ForUm

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