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За время агрессии России погибли более 2,6 тысячи украинских военнослужащих.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видов Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений, сообщает УНИАН.

«2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии. 2200 из них – из состава Вооруженных сил Украины. Просил бы почтить их память минутой молчания», - сказал Президент.

Напомним, 17 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих.
ForUm

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