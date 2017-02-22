Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря прошлого года, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о взыскании 172 млрд гривен штрафа и пени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



«Апелляция «Газпрома» сегодня была отклонена», - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая.

5 декабря Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Украина не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.

Антимонопольный комитет Украины не исключает принудительное взыскание штрафа на 172 млрд грн с ОАО «Газпром» за границей.

18 января Киевский апелляционный хозсуд принял к рассмотрению ходатайство адвокатов российской компании, которые попросили провести экономическую экспертизу решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа. В частности, высказывалась просьба проверить процедуру, по которой ведомство выносило решение. В связи с необходимостью предоставления и изучения дополнительных материалов суд объявил перерыв на неопределенный срок, а также решил рассматривать дело в присутствии прессы, несмотря на просьбу адвокатов перейти в закрытый режим.



