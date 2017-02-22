Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ситуация с львовским мусором опять заходит в тупик. Об этом он написал в Facebook.

«Хотел бы коснуться снова темы львовского мусора. Казалось, что путь решения этой проблемы наконец наметился, но ситуация кажется снова заходит в тупик. Во время своего визита во Львов я предложил львовскому городскому голове Андрею Садовому выбрать участок, на котором он будет готов реализовать проект нового мусороперерабатывающего комплекса. И такой участок господин Андрей выбрал. А на прошлой неделе создана распоряжением господина Андрея научно-экспертная группа этот участок забраковала», - рассказал премьер.

Он отметил, что ключевым для того, чтобы оценивать, пригоден участок или нет, является очевидный вопрос, какие технологии обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) планируется применять.

«Если речь идет о простом складировании мусора, как это происходило на большинстве украинских свалок, в том числе и в Грибовичах, то любой новый полигон будет такой же потенциальной экологической угрозой, как и те, которые уже существуют. Однако есть совсем другие подходы. В свое время имел возможность знакомиться, как эти проблемы решаются в Швейцарии. В городе Цюрихе два мусороперерабатывающих комплекса, один из которых находится практически в центре города (и был, кстати, построен более 100 лет назад) в нескольких сотнях метров от центрального вокзала, а второй - рядом с многолюдным жилым кварталом. И даже запаха никакого не чувствуется, когда ты находишься рядом. Комментарии здесь излишни», - подчеркнул Гройсман.

Гройсман сообщил, что уже обратился к председателю ОГА Олегу Синютку с просьбой помочь Садовому выбрать другой участок, «а его самого я бы просил ускорить свои действия и как можно быстрее перейти к реальному решению проблемы».

Напомним, 27 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

31 января Яворовский райсовет запретил Львову строить полигон для мусора.