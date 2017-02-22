также в разделеПолитика
Кабмин уволил председателя Госэкоинспекции 11
Петренко: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге 35
Москаль: «Закарпатский край» не стоит выеденного яйца 153
Турчинов рассказал, к чему может привести Майдан-3 100
С начала года контракт с ВСУ подписали уже 4,5 тысячи украинцев 9
Россия сорвала скайп-конференцию ТКГ 34
Турчинов: Сдержать РФ только военной силой невозможно 82
Порошенко доволен тем, как наводятся мосты с администрацией Трампа 19
Трохимец: Суд снова затягивает «тарифное» дело Тимошенко против Кабмина 44
Турчинов: Агрессия против Украины – этап подготовки РФ к большой войне 144
Порошенко: Путин отрицает сам факт существования Украины 695
Розенко: ПФ не платит пенсии «мертвым душам» 46
Порошенко: РФ фронт не по зубам, поэтому пытаются взорвать ситуацию в тылу 106
Президент не исключает вторжения войск РФ со стороны Приднестровья 158
Порошенко: Лукашенко не позволит РФ использовать Беларусь против Украины 109
Ляшко заявляет, что у Артеменко может быть канадский паспорт 36
Порошенко: Угроза полномасштабной агрессии РФ нависла по всей линии границы 225
Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса 74

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ситуация с львовским мусором опять заходит в тупик. Об этом он написал в Facebook.

«Хотел бы коснуться снова темы львовского мусора. Казалось, что путь решения этой проблемы наконец наметился, но ситуация кажется снова заходит в тупик. Во время своего визита во Львов я предложил львовскому городскому голове Андрею Садовому выбрать участок, на котором он будет готов реализовать проект нового мусороперерабатывающего комплекса. И такой участок господин Андрей выбрал. А на прошлой неделе создана распоряжением господина Андрея научно-экспертная группа этот участок забраковала», - рассказал премьер.

Он отметил, что ключевым для того, чтобы оценивать, пригоден участок или нет, является очевидный вопрос, какие технологии обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) планируется применять.

«Если речь идет о простом складировании мусора, как это происходило на большинстве украинских свалок, в том числе и в Грибовичах, то любой новый полигон будет такой же потенциальной экологической угрозой, как и те, которые уже существуют. Однако есть совсем другие подходы. В свое время имел возможность знакомиться, как эти проблемы решаются в Швейцарии. В городе Цюрихе два мусороперерабатывающих комплекса, один из которых находится практически в центре города (и был, кстати, построен более 100 лет назад) в нескольких сотнях метров от центрального вокзала, а второй - рядом с многолюдным жилым кварталом. И даже запаха никакого не чувствуется, когда ты находишься рядом. Комментарии здесь излишни», - подчеркнул Гройсман.

Гройсман сообщил, что уже обратился к председателю ОГА Олегу Синютку с просьбой помочь Садовому выбрать другой участок, «а его самого я бы просил ускорить свои действия и как можно быстрее перейти к реальному решению проблемы».

Напомним, 27 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

31 января Яворовский райсовет запретил Львову строить полигон для мусора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Ботинки зимние