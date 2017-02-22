Эффективность украинского войска не осталась незамеченной врагом, который теперь пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом в ходе выступления во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Враг заметил позитивные изменения в Вооруженных силах Украины. Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилия по внутренней дестабилизации. Фронт не по зубам, то ломают голову, что бы сделать такого, чтобы взорвалось в тылу. И не просто думают, а действуют. И не сами, а с помощью пятой колонны», – подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что на днях СБУ разоблачила группу именно таких «колонистов», которые готовили различные мероприятия по дестабилизации ситуации в Украине по прямому заказу из России. Они администрировали сайты, собирали многотысячные группы под названиями «Украинская революция», «Третий Майдан». Администрировалось это все из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Но это не единственная технология, которой владеет Москва. Кому-то она напрямую отдает приказы, которые выполняются за деньги или даже за идею. Но мало ли таких, кого она использует вслепую? Кому и приказывать не надо, сами все сделают - или в силу политической близорукости, или вследствие узкопартийного эгоизма. Это те, кто не знает никаких границ во внутриполитической борьбе, кто не считает грехом ни принять пас от внешнего врага, ни подать пас ему», - отметил Глава государства.

По словам Президента, в Москве, а то и в Киеве, прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели Героев Небесной Сотни устроить как можно больше провокаций. «Они искали и ищут хоть каплю крови, которая вызвала бы массовые акции протеста. Кстати, громче всех третий Майдан предвещали канал «Звезда» и другие российские ресурсы», - отметил он.

Порошенко поблагодарил десятки тысяч киевлян и тех, кто приехал в столицу, которые в эти дни приняли и принимают участие в траурных мероприятиях в память погибших героев, и не реагируют ни на какие провокационные антигосударственные призывы. И тем, кто в эти дни мирно выражает свой протест, потому что за такое право стоял и боролся Майдан.

Он отметил, что как Президент будет защищать интересы этих украинцев.

«Хотел бы отдельно выразить благодарность и руководству правоохранительных органов. Я хочу отметить, что они на этот раз блестяще сработали. Ваш авторитет и фронтовой опыт, и новое обучение дают возможность нам быть уверенным в обеспечении мира и спокойствия. Как военные силы обеспечивают мир и спокойствие украинских граждан на фронте, так и новая украинская полиция делает это в тылу – обеспечивает безопасность для участников массовых мероприятий, защищая массовые скопления людей от возможных террористических актов и любых провокаций с применением оружия», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что в этот период были изъяты десятки единиц оружия, гранаты, десятки бейсбольных бит, кастетов, взрывчатых пакетов, «с которыми эти провокаторы собирались «праздновать» третью годовщину гибели Героев Небесной Сотни».

Глава государства также подчеркнул, что одной из важных составляющих гибридной войны является информационная агрессия: «В последнее время Россия особенно щедро засевает наше информационное пространство сообщениями, суть которых сводится к тому, чтобы снять с нее – Российской Федерации – ответственность за агрессию, назначить кого-то из Украины виновными за продолжение войны».

«Эта циничная ложь, которая, к сожалению, подхватывается и тиражируется частью украинских политиков. Причем на фронте очень хорошо известно, кто отвечает за агрессию, кто первым открывает огонь и не возникает вопросов, что они делают на нашей украинской земле. А здесь, внутри, политиканы подрывают нашу обороноспособность, поскольку бьют по главному – по непобедимому патриотическому духу каждого украинца и всех украинцев как большой европейской нации», - сказал Президент.

«Что спусковой курок войны, что ключи от мира сейчас находятся не в Украине, а находятся в Москве, в Кремле», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы РФ не прекратили попытки влиять на протестную активность в Украине.

21 февраля сотрудники Военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника ВМС, который пытался доставить в Киев 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД для применения 22 февраля на Майдане.

СБУ допустила, что к этому может быть причастна РФ.