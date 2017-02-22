Российский военный контингент в Приднестровье может быть использован для атаки на территорию Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении во время встречи оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины.

«Российский военный контингент на юго-западе - в приднестровском регионе Республики Молдова, не контролируемом Кишиневом - тоже может быть использован в любое время для атаки на нашу территорию», - сказал Порошенко, сообщает Укринформ.

Президент добавил, что приднестровское направление следует рассматривать в совокупности с крымским.

«И хотя их там (в приднестровском регионе Республики Молдова. — Ред.), по нашим данным, и не так много, они в качестве вспомогательной силы к более чем 20 тысячам военных в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы», - отметил он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.