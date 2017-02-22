также в разделеЭкономика
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» на штраф АМКУ 57
В Украине закрывается еще один банк 83
Данилюк: Финансовая полиция должна подчиняться Минфину 34
Гройсман поручил создать биржу по торговле углем 67
В Украине стало меньше безработных 67
Из-за блокады два завода Ахметова останавливают работу 1294
ЕС готов выступить третьей стороной в споре Украины и РФ в ВТО 71
Обслуживание госдолга за год обошлось Украине в 96 миллиардов 65
Максим Мартынюк: Взвешенный запуск рынка земли станет драйвером развития сельских территорий 8467
Украинские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 74
НБУ: Блокада Донбасса может обвалить курс гривни 196
Из-за подорожания электроэнергии пересчитают размеры субсидий 249
Экс-замглавы НБУ назначен представителем Украины в МВФ 50
Кубив: В этом году значительных колебаний курса гривни не будет 49
В НБУ рассказали, кто может запретить российские банки в Украине 154
Кабмин планирует сократить потребление антрацита до 6 миллионов тонн 55
Розенко: Катастрофы от повышения минималки не случилось 66
Минюст намерен отменить более 100 регуляторных актов 62

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,2% по сравнению с февралем 2017 года – до 8 553,6 грн за тыс. куб. м с 9 214,8 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 6,9% – до 9 439,2 грн за тыс. куб. м по сравнению с 10 141,2 грн за тыс. куб. м в феврале, сообщает УНИАН.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 млн кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива.

Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Напомним, Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 февраля повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года – до 9 214,8 грн за тыс. куб. м с 7 551,6 грн за тыс. куб. м.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Ботинки зимние