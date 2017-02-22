Правительством принято решение продолжить дополнительную капитализацию «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривен.

Соответствующее постановление №89 Кабмин принял 22 февраля.

В документе отмечается, что это остаток суммы, предусмотренной для капитализации банка, которая не была осуществлена в 2016 году в полном объеме.

«Капитализация предусматривалась на сумму 116,8 миллиарда гривен, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 млрд грн», - сказано в постановлении.

Отмечается, что увеличение уставного капитала банка произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.