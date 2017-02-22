Министр юстиции Павел Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

«Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, - это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы РФ: Галкин А.И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник), Куликов В.В. - заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. - заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других», - отметил Петренко.

Отвечая на вопрос о доказательствах подготовки захвата Крыма в 2013 году, Петренко сказал, что они уже добавлены в первый иск в ЕСПЧ по аннексии полуострова.

«Мы получили их (доказательства. - Ред.) от спецслужб, из показаний свидетелей, от Минобороны. Все говорит о том, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году. И об этом точно знал Янукович. Он не мог не знать, будучи президентом», - подчеркнул Петренко.

По его словам, шла переброска в Крым вооруженных сил РФ, проводилась диверсионная работа с местными органами власти.

«Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за «братский крымский народ», когда «киевская хунта» захватила власть в Украине», - добавил он.

Министр юстиции уточнил, что есть свидетели. «Свидетели очень разные. Военнослужащие, которые вышли из Крыма, крымские татары, гражданское население. В среднем в день мы опрашиваем по два-три человека. Это огромная работа. Мы фиксируем информацию от них и направляем ее в ЕСПЧ», - сказал Петренко.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.