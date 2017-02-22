Необходимо провести референдум о статусе Донбасса, если власти Украины не выполнят Минские соглашения.

Об этом говорится в письме экс-президента Украины Виктора Януковича президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни.

«В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса», — пишет Янукович, сообщает РИА Новости Украина.

Он заявил, что «только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины».

«Главная цель на данном этапе – возвращение мира и безопасности в Украину, путем выполнения условий минских соглашений, что предусматривает в том числе: прекращение военных действий на востоке Украины; создание широкой автономии на Донбассе в составе Украины; восстановление разрушенных территорий; помощь беженцам и вынужденным переселенцам», — отметил Янукович.

Напомним, ранее Янукович заявил, что мечтает вернуться в Украину, чтобы «содействовать восстановлению страны».