Митинг участников Марша национального достоинства у здания Верховной Рады завершился, передает корреспондент ForUm’а.

Активисты покидают площадь Конституции.

Следует отметить, что до этого организаторы марша озвучили свои требования в парламенте.

По данным отдела коммуникации столичной полиции, в марше приняли участие около 7 тысяч человек.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.