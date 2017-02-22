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Митинг участников Марша национального достоинства у здания Верховной Рады завершился, передает корреспондент ForUm’а.

Активисты покидают площадь Конституции.

Следует отметить, что до этого организаторы марша озвучили свои требования в парламенте.

По данным отдела коммуникации столичной полиции, в марше приняли участие около 7 тысяч человек.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».  

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.

 

 
Мария Пастернак, ForUm

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