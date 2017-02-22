Митинг участников Марша национального достоинства у здания Верховной Рады завершился, передает корреспондент ForUm’а.
Активисты покидают площадь Конституции.
Следует отметить, что до этого организаторы марша озвучили свои требования в парламенте.
По данным отдела коммуникации столичной полиции, в марше приняли участие около 7 тысяч человек.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».
Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.
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