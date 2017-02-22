Угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется. Об этом в ходе выступления во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко.

«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки на Донбассе, она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше, это убеждает нас во враждебных намерениях РФ», - приводит слова Порошенко 112 Украина.

Он подчеркнул, что в непосредственной близости к границам Украины развернуты подразделения российских вооруженных сил численностью до 50 тыс. лиц.

«Около 470 танков, свыше 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. Россияне создают новые и расширяют, модернизируют имеющиеся базы, другие объекты военной инфраструктуры», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украине срочно нужно мощное оборонительное оружие.