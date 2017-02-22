Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает полную проверку деклараций Президента, премьер-министра и членов Кабинета Министров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

«Согласно обнародованному порядку проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и согласно примечаниям к статье 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» мною был подготовлен проект решения о начале проведения полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год, представленных Президентом Украины, премьер-министром Украины и членами Кабинета Министров Украины, и инициировано проведение внеочередное заседание НАПК», – отметил он.

Радецкий подчеркнул, что председателем НАПК такое предложение было поддержано и сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки.

Он напомнил, что в соответствии с порядком, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК о проведении такой проверки, о чем сообщается субъекту декларирования и длится 60 календарных дней.

Как ранее сообщал ForUm, 13 февраля Министерство юстиции зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников.