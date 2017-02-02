Члены незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать Авдеевку из РСЗО БМ-21 «Град», погибли двое украинских военных, 9 – получили ранения.

Совет Безопасности ООН по требованию Украины сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.

Около 11:30 в Марьинке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями была ранена женщина, 1961 года рождения.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 14 – получили ранения, 6 – получили травмы.

Ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд на станции Курдюмовка в Донецкой области.

Власти США приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не ожидает военной помощи от западных партнеров.

Военной прокуратурой Южного региона Украины по факту обстрела транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начато уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах).

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами Евросоюза для граждан Грузии.

Россия продолжением своей агрессии на востоке Украины поставила под угрозу имплементацию Минских договоренностей, заявил президент Европейского совета Дональд Туск.