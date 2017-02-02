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Власти США приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.

В документе отмечается, что «действия и сделки с участием ФСБ России «за определенными исключениями» теперь разрешаются».  Так, разрешаются сделки и действия, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Согласно документу, теперь американские компании смогут получать лицензии и разрешения для ввоза в Россию электронных товаров.

При этом запрещаются экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

Решение Минфина не дает права на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий ФСБ России или тем, кто действует от ее имени. Кроме того, запрещено использовать при расчетах счета, блокированные в США ранее на основании президентских указов.

В документе сказано, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и декабре 2016 года в связи со «злонамеренной кибердеятельностью».

Напомним, 29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву.  Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр.

Кроме того, в список попали 6 физических лиц.  

По материалам: УНИАН, РИА Новости.
ForUm

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