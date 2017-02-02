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Совет Безопасности ООН по требованию Украины сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной», - говорится в Facebook Главы государства.

«Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должно быть принуждена к их выполнению», - заявил Порошенко.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 февраля с 12:00 до 17:00 в городе был установлен режим «тишины». 
ForUm

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