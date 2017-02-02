также в разделеПроисшествия
Сегодня в зоне АТО погибли двое военных, 9 - ранены 28
ДТП в Днипре унесло жизни трех молодых людей 59
В Карпатах сошло 6 лавин: часть дорог перекрыта 35
Обстрел Марьинки: закрыты школы, есть раненые 51
За прошлые сутки в Авдеевке в результате обстрелов разрушены 52 здания 33
НВФ обстреляли Марьинку, в городе горят дома 52
НВФ продолжают обстреливать Авдеевку, погибли 2 военных, 14 – ранены 80
В Николаеве подстрелили бизнесмена 43
В Дрогобыче женщина забросала яйцами президиум горсовета 50
НВФ обстреляли саперов и энергетиков под Авдеевкой 78
НВФ продолжают массированные обстрелы: погибли 2 военных, еще 2 – ранены 80
В Авдеевке в результате обстрела погибла женщина 39
Донецк и часть Макеевки остались без воды 96
Скончался четвертый пострадавший от взрыва газового баллона на Харьковщине 90
В Авдеевке в результате обстрела ранен мирный житель 15
Под Авдеевкой – бой: НВФ пошли на штурм 523
НВФ выпустили по Авдеевке сотню снарядов из «Градов», один военный погиб 47
В Марьинке во время обстрела ранена женщина 20

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 14 – получили ранения, 6 – получили травмы. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

По его словам, оба воина (солдат и офицер) погибли, отражая одно из вчерашних утренних вражеских наступлений под Авдеевкой.

Мотузяник также сообщил, что1 военнослужащий был ранен в Попасной. Еще 4 военных получили ранения на позиции «Шахта Бутовка» во время жестокого обстрела из пушек и «Градов». Остальные раненые и травмированные военные приходится на Авдеевку.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги
Ботинки зимние