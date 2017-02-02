За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 14 – получили ранения, 6 – получили травмы. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

По его словам, оба воина (солдат и офицер) погибли, отражая одно из вчерашних утренних вражеских наступлений под Авдеевкой.

Мотузяник также сообщил, что1 военнослужащий был ранен в Попасной. Еще 4 военных получили ранения на позиции «Шахта Бутовка» во время жестокого обстрела из пушек и «Градов». Остальные раненые и травмированные военные приходится на Авдеевку.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.