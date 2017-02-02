Ветераны и активисты перекрыли железнодорожного переезд на станции Курдюмовка в Донецкой области, сообщается на странице штаба акции в Facebook..

«Сегодня силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров было заблокировано движение железнодорожных путей на станции Курдюмовка. Перекрыто железнодорожного сообщения Курдюмовка-Горловка Донецкой области, по которому полным ходом идет торговля с оккупантами. Точнее, шла. Теперь не будет», – говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что на редуте устанавливается палатка. «К акции присоединились военные собратья из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что блокирование железнодорожной ветки Луганск - Попасная в Луганской области создает риски энергобезопасности Украины.