Президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost.

Порошенко заявил о «необходимости НАТО» и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого. «4 года назад лишь 16 процентов жителей поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких 54 процента», - сказал Президент Украины.

Помимо этого Порошенко подчеркнул, что «гордится» быть президентом страны, в которой более 70 процентов жителей поддерживают Евросоюз. «Во времена Brexit и правых популистов это впечатляет», - заметил он, сообщает DW.

Президент считает, что его страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, требуемых при вступлении в ЕС. Порошенко полагает, что Европе «следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и более счастливой».

Глава Украинского государства высказал мнение, что Евросоюзу следует бороться с правым популизмом, создавая противовес пропаганде, которая в том числе идет из России. Он предположил, что для ЕС было бы правильным шагом основать при участии ряда стран русскоязычный телеканал. В этом случае европейские избиратели, родившиеся в странах СССР, более не находились бы под влиянием «пропагандистских вещателей», располагая альтернативным источником информации.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что вопрос членства Украины в НАТО украинцы решат после проведения реформ в стране.