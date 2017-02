Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами Евросоюза для граждан Грузии.

Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

«Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС», - сказано в сообщении.

«За» проголосовали 553 депутата, «против» - 66, воздержались – 28.

