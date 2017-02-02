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Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами Евросоюза для граждан Грузии.

Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

«Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС», - сказано в сообщении.

«За» проголосовали 553 депутата, «против» -  66, воздержались – 28.
ForUm

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