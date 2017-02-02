также в разделеЭкономика
В Украину из-за границы в прошлом году перевели почти $2,5 миллиарда 46
В украинских ПХГ осталось 9,8 миллиарда кубов газа 421
Немецкий банк заблокировал €17 миллионов на корсчете «ПриватБанка» 97
За горячую воду и отопление исправно платят почти все украинцы 47
В «ПриватБанке» заявили о получении 135 миллиардов убытка 79
Гонтарева: Крупных банкротств банков уже быть не должно 24
Почти половину украинского экспорта составляют продукты 77
В январе доходы госбюджета выросли два раза 61
НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для бюджетников и промышленности 34
За прошлый год Украина добыла почти 20 миллиардов кубов газа 45
«ПриватБанк» погасил 2,4 миллиарда рефинансирования НБУ 81
Остаток средств на счете Госказначейства увеличился в 2,4 раза 31
Рева: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста 165
На межбанке продолжает укрепляться курс гривни 40
В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо 143
США заинтересовались украинской пшеницей 52
Гройсман: В январе закрылись 129 тысяч предпринимателей 527
Розенко уверяет, что газ и коммуналка в этом году не подорожают 59

Национализированный «ПриватБанк» потерял в «период турбулентности» почти 30 млрд своих пассивов. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что на размещенные в банке депозиты физических лиц действует 100%-ная гарантия государства. «Я считаю, что она (гарантия) существует, поскольку закон принят Верховной Радой», - сказал Шлапак.

Также он сообщил, что «ПриватБанк» стабилизировал отток средств со счетов клиентов, который усилился накануне и в период его национализации, сообщает УНИАН.

«В период турбулентности мы потеряли почти 30 млрд своих пассивов», - сказал Шлапак, отметив при этом, что на данный момент банк выходит в плюс по гривневым ресурсам, в том числе «ситуация выровнялась» с текущими и депозитными счетами юридических лиц.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги
Ботинки зимние