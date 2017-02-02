Национализированный «ПриватБанк» потерял в «период турбулентности» почти 30 млрд своих пассивов. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что на размещенные в банке депозиты физических лиц действует 100%-ная гарантия государства. «Я считаю, что она (гарантия) существует, поскольку закон принят Верховной Радой», - сказал Шлапак.

Также он сообщил, что «ПриватБанк» стабилизировал отток средств со счетов клиентов, который усилился накануне и в период его национализации, сообщает УНИАН.

«В период турбулентности мы потеряли почти 30 млрд своих пассивов», - сказал Шлапак, отметив при этом, что на данный момент банк выходит в плюс по гривневым ресурсам, в том числе «ситуация выровнялась» с текущими и депозитными счетами юридических лиц.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.