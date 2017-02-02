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За день члены незаконных вооруженных формирований совершили 54 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Двое военнослужащих погибли, девять – получили ранения», - говорится в сводке. 

На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям сил АТО их РСЗО БМ-21 «Град» в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганском и Песках – минометы и БМП противника.

На мариупольском направлении по позициям в районе Широкино огонь вела реактивная система Град «П». 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяном, Широкино, Опытном, Марьинки, Чермалыку. По Березовом и Водяном НВФ вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалик обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки огонь вел снайпер.

На луганском направлении – из минометов обстреляли Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

1 февраля штаб АТО сообщил о 2 погибших, 14 – раненых и 6 – травмированных военных. 
ForUm

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