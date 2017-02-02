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Военной прокуратурой Южного региона Украины по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начато уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что 1.02.2017 во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, в частности, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, при осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия.

Военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.

Напомним, 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.

В штабе российского Черноморского флота заявили, что охранник буровой платформы стрелял из «сигнального» пистолета.
ForUm

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