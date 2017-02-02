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Россия продолжением своей агрессии на востоке Украины поставила под угрозу имплементацию Минских договоренностей.

Об этом заявил в четверг президент Европейского совета Дональд Туск, сообщает Укринформ.

«Нам снова напомнили о вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины, а также угрозу имплементации Минских договоренностей. Боевые действия должны быть прекращены немедленно. Режим прекращения огня должен соблюдаться. Россия должна применить свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, чтобы они прекратили боевые действия», - сказал Туск об эскалации ситуации в Авдеевке.

Он особо отметил ухудшение гуманитарной ситуации в Авдеевке.

Президент Европейского Совета подчеркнул необходимость вывода тяжелого вооружения из района эскалации и обеспечение полного доступа ОБСЕ.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
ForUm

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