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В Марьинке во время обстрела ранена женщина 20

Сегодня, 2 февраля, около 11:30 в Марьинке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями была ранена женщина, 1961 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. 

По данным главка, она получила ранение голени, находясь на ул. Прокофьева (Ленина). Пострадавшую госпитализировали в больницу г. Курахово.

В полиции отметили, что около 8:30 НВФ обстрелялы из минометов окрестности прифронтового города. Повреждено здание по ул. Красноармейской. На месте работают полицейские.

В результате прилета мины на дорогу в доме выбиты окна. Об этом только сообщила в полицию местная жительница. Женщина не пострадала.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители документируют повреждения и обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушения уточняется.

«Боевики открыли огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие. Сейчас учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям и отпустили по домам. Предварительно обучение будет возобновлена ​​в понедельник, 6 февраля», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня утром незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Марьинки.
ForUm

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