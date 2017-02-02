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Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не ожидает военной помощи от западных партнеров. Об этом Глава государства рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost. 

«Мы не ожидаем военной помощи. У нас есть своя собственная армия и мы можем собственными силами бороться за нашу независимость», – подчеркнул он, сообщает УНИАН.

«Если вы спросите меня, какая поддержка мне нужна больше всего от Европейского Союза, у меня есть простой ответ: единство. Сплоченная Европа под руководством Германии и Франции – может принудить Россию к соблюдению Минских соглашений», - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. 
ForUm

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