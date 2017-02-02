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Сommerzbank (Германия) заблокировал 17 млн евро национализированного «ПриватБанка».

Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

«Сегодня действительно наш партнер «Комерцбанк» заблокировал 17 млн евро на корсчете «ПриватБанка». Почему они так сделали, мы выясняем сейчас», - сказал он.

По мнению Шлапака, никаких обстоятельств для этого нет.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
ForUm

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