Сommerzbank (Германия) заблокировал 17 млн евро национализированного «ПриватБанка».

Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

«Сегодня действительно наш партнер «Комерцбанк» заблокировал 17 млн евро на корсчете «ПриватБанка». Почему они так сделали, мы выясняем сейчас», - сказал он.

По мнению Шлапака, никаких обстоятельств для этого нет.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.