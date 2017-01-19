Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд намерены в ближайшие дни окончательно согласовать все детали выполнения программы реформ.

Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях».

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина надеется получить ясность в вопросе безвизового режима с Евросоюзом в течение считанных недель.

Кабинет Министров вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы «Битва экстрасенсов» производства российского телеканала ТНТ.

Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

В Италии возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо лавина накрыла трехэтажный отель. Спасатели ведут поиски выживших людей в отеле.

В Иране в результате пожара обрушилось высотное здание.

В 2017 году Красный Крест планирует мобилизовать более 60 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Сторона обвинения на суде по делу о расстреле 48 участников Майдана предоставила доказательства, подтверждающие факт совершения убийства одного из участников сотрудниками спецроты «Беркута».

Сегодня зарегистрировано юридическое лицо ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий, а также статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Аналитики Bloomberg считают, что волатильность гривни в 2017 году будет незначительной и украинская валюта будет самой стабильной в мире.

Городской голова Львова Андрей Садовый собрался вывозить львовский мусор в Польшу.

В Днепровском районе Киева объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных.