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Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд намерены в ближайшие дни окончательно согласовать все детали выполнения программы реформ, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, комментируя итоги переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе.

«Мы провели продуктивную встречу, обсудили детали реформ, которые уже проведены. У меня есть все основания полагать, что технические вопросы, которые остались и должны быть решены, будут успешно выполнены, и в ближайшие дни мы все согласуем. И (третий. – Ред.) пересмотр программы будет завершен», - сказала Лагард, сообщает УНИАН.

В свою очередь Порошенко поблагодарил главу МВФ за поддержку и пообещал, что вся необходимая работа будет завершена вовремя. «У нас хорошее сотрудничество с МВФ, мы продолжим нашу работу на следующей стадии (выполнения программы реформ. – Ред.)», - сказал Порошенко, отметив, что Фонд был и остается ключевой поддержкой преобразований в Украине.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк ожидает поступления очередного транша от МВФ в начале февраля
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